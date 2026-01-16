António José Seguro: "Não basta ter o voto no coração e na cabeça"

Sábado – Pense por si

Candidato às presidenciais apela a que os portugueses vão votar no domingo.

O candidato presidencial António José Seguro alertou esta sexta-feira que "não basta ter o voto no coração e na cabeça", mas é necessário as pessoas irem votar em si no domingo, alertando que nada está ganho.

António José Seguro, candidato às presidenciais
António José Seguro, candidato às presidenciais JOSÉ COELHO/LUSA

"Não basta terem o voto no coração e na cabeça. É necessário irem pôr a cruzinha no quadrado à frente da fotografia do Seguro", disse hoje aos jornalistas à chegada do mercado e feira de Vila do Conde, no distrito do Porto.

Afirmando que as pessoas já lhe fazem sugestões para a Presidência da República, Seguro vincou que é necessário que a "simpatia" e "esperança" seja "concretizada e que cada portuguesa e cada português vá votar no próximo domingo".

"Só serei presidente se a maioria dos portugueses votarem em mim. Tenho essa confiança, muita confiança", afirmou.

