GNR detém homem que se fazia passar por polícia em Penafiel

Um homem, de 52 anos, suspeito de se ter feito passar por polícia foi detido no início de janeiro em Penafiel, no distrito do Porto, revelou esta sexta-feira a GNR.



GNR deteve indivíduo que se fazia passar por polícia DR/arquivo

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto descreve que deteve a 8 de janeiro, em flagrante delito, um homem suspeito dos crimes de burla e usurpação de funções.

O suspeito utilizaria, através de uma plataforma digital, um perfil falso com fotografias de cariz policial, dando a entender que era agente da PSP.

"Através dessa rede social, contactava alegadas vítimas às quais prometia influências junto da referida instituição para anulação de coimas de trânsito e legalização de veículos apreendidos, mediante pagamentos monetários",lê-se no comunicado.

A GNR conta, ainda, que "para conferir credibilidade à sua atuação, o suspeito simulava fiscalizações reais em locais públicos e exibia montagens fotográficas com fardamento daquela força de segurança".

O suspeito foi detido quando recebia a quantia de 340 euros de uma vítima, uma mulher de 49 anos.

A operação também contou com uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de um telemóvel e de um boné da PSP.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.