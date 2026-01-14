Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

António José Seguro pede concentração de votos para garantir "um democrata" na 2.ª volta

Lusa 11:51
Um dia depois da sondagem que o coloca em segundo lugar, muito próximo do candidato apoiado pelo Chega, o pedido de Seguro foi para que os portugueses "pensem bem".

António José Seguro pediu esta quarta-feira aos portugueses que "evitem um pesadelo" nas eleições presidenciais de domingo e apelou à concentração de votos na sua candidatura para garantir que um democrata passe à segunda volta.

Seguro, candidato a Presidente da República
Seguro, candidato a Presidente da República JOSÉ COELHO/LUSA

"Aquilo que eu peço a cada portuguesa e a cada português é que evitem um pesadelo. E, para evitarem um pesadelo na noite de dia 18 para dia 19, e dormirem bem, é garantir que um democrata possa passar à segunda volta, que é o meu caso", apelou o candidato presidencial apoiado pelo PS no arranque do dia de campanha durante uma visita ao mercado de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Um dia depois da sondagem que o coloca em segundo lugar, muito próximo do candidato apoiado pelo Chega, o pedido de Seguro foi para que os portugueses "pensem bem", porque defendeu que só um voto em si é que pode "eleger um Presidente democrata, moderado, que quer ser o Presidente de todos os portugueses e que é um defensor da Constituição da República".

"A minha responsabilidade é de apelar a cada portuguesa e a cada português para concentrar os votos na minha candidatura para que a democracia passe à segunda volta", referiu.

Tópicos Presidência da República Candidato à presidência da República Candidato Presidencial Eleições António José Seguro CHEGA Lisboa Vila Franca de Xira
