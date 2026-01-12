Sábado – Pense por si

Portugal

António Filipe preocupado com acordo do Mercosul em dia dedicado à agricultura

Lusa 12:43
As mais lidas

A União Europeia deu luz verde na sexta-feira ao avanço deste importante acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, nomeadamente França, Hungria, Polónia, Irlanda e Áustria.

O candidato presidencial António Filipe mostrou-se esta segunda-feira muito preocupado com o tratado com o Mercosul e chamou a atenção para a agricultura, a investigação e o retrocesso com a extinção ou fusão de instituições públicas.

António Filipe
António Filipe ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"Com muita preocupação e daí os protestos dos agricultores em vários países europeus é muito significativo", afirmou o candidato presidencial apoiado pelo PCP e PEV sobre o tratado da União Europeia com o Mercosul.

António Filipe, que falava em Elvas, distrito de Portalegre, à margem e uma visita à Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, afirmou ainda que o "acordo com o Mercosul globalmente para Portugal não é favorável".

"Para a agricultura portuguesa há uma grande preocupação com isso, como acontece geralmente com os agricultores espanhóis, franceses e italianos, que têm vindo a manifestar, creio que isso também nos afeta a nós", referiu.

Isto porque, justificou, "criam-se condições para que o agronegócio de países da América Latina, chegue em melhores condições à Europa, o que vai dificultar muito a capacidade de resposta por parte da agricultura nacional, por exemplo, setores que são muito importantes para Portugal, como por exemplo o setor do vinho, vai ter mais dificuldades com este acordo", justificou.

Acrescentando que, para países industrializados, como a Alemanha, "o acordo será favorável, porque tem melhores condições de exportação daquilo que fabricam para países da América Latina".

A União Europeia deu luz verde na sexta-feira ao avanço deste importante acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, nomeadamente França, Hungria, Polónia, Irlanda e Áustria.

António Filipe foi hoje a Elvas para chamar a atenção para três dimensões.

"Em primeiro lugar, para a necessidade de desenvolvimento da nossa agricultura. Esta Estação tem uma grande importância no estudo das sementes e nós temos um deficit enorme em matéria de segurança alimentar e particularmente em matéria de cereais", referiu, adiantando que a capacidade nacional de produção de cereais corresponde a cerca de 5% das necessidades do país.

A Estação nacional é uma instituição científica pública e, para o candidato "importa que elas sejam defendidas".

"E nós temos vindo a assistir ao contrário disso, designadamente com a recente extinção da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e também para a fusão de instituições. Está prevista a fusão do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) com a Agência Português do Ambiente (APA), que significa, na prática, a extinção do ICNF", referiu.

Considerando, por isso, que "em matéria das estruturas públicas, desigualmente nestas áreas da ciência, tem havido um processo regressivo".

Com esta visita, António Filipe quis realçar o trabalho científico "muito relevante" que a instituição desenvolve na área da agricultura.

"Salientar a importância da ciência para a nossa produção, salientar a importância em si mesmo da produção nacional, desigualmente na área agrícola e nas mais deficitárias, como é o caso da cerealífera, e chamar a atenção para a necessidade de defendermos as instituições científicas públicas, porque isso é fundamental para um país que se pretende desenvolvido", resumiu.

Os candidatos às eleições presidenciais são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

A segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Extinção Ciência Instituições científicas Investigação científica António Filipe Mercado Comum do Sul União Europeia Partido Comunista Português Portugal América Latina Elvas Hungria
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

António Filipe preocupado com acordo do Mercosul em dia dedicado à agricultura