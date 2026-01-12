Ambulâncias de reforço estacionadas na Liga dos Bombeiros foram acionadas 16 vezes no fim de semana

Durante a manhã, o presidente da ANEPC reuniu-se durante cerca de meia hora com o presidente do INEM, que saiu das instalações da Autoridade sem prestar declarações, constatou a Lusa no local.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acionou 16 vezes no último fim de semana as ambulâncias de reforço reunidas na sede da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), em Lisboa, disse esta segunda-feira à Lusa o presidente desta associação.



INEM Carlos Barroso/Correio da Manhã

Segundo António Nunes, as oito ambulâncias de várias corporações de bombeiros foram acionadas sempre pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM para a cidade de Lisboa e arredores.

A constituição da 'task-force' para reforçar no fim de semana o socorro pré-hospitalar foi anunciado na sexta-feira pela LBP, depois de nos dias anteriores três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, por falta de ambulâncias ou por estas estarem retidas devido à utilização das suas macas nos hospitais.

A iniciativa de corporações de bombeiros apoiada pela LBP com a cedência das suas instalações para estacionamento das ambulâncias será objeto de um processo de averiguações por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), anunciou no domingo este organismo, que considera que se trata de uma operação ilegal.

Hoje, António Nunes insistiu à Lusa que se trata de uma perceção "completamente errada" por parte da ANEPC e adiantou que pediu uma reunião para esclarecer a situação, que decorrerá hoje às 16:30 na sede da Autoridade, em Carnaxide, concelho de Oeiras.

Durante a manhã, o presidente da ANEPC reuniu-se durante cerca de meia hora com o presidente do INEM, que saiu das instalações da Autoridade sem prestar declarações, constatou a Lusa no local.