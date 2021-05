António Costa não tem conta à ordem no banco

António Costa, secretário-geral do PS e primeiro-ministro, não declara nenhuma conta bancária à ordem. Na declaração de rendimentos que apresentou no Tribunal Constitucional (TC), em janeiro deste ano, o líder do PS declarou ser o terceiro titular de um depósito a prazo, no valor de 100 mil euros, cujos primeiros titulares são Maria Antónia Palla e Carmo, sua mãe, e Manuel Pedroso Marques.







Lusa