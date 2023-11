António Costa emociona-se na despedida do Parlamento

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Porque a referência é hoje necessária e justa. Na política como na vida, há valores que nunca são excessivos, muito menos prescindíveis. Um deles é o da gratidão", começou por dizer Eurico Brilhante dias antes de a bancada do Partido Socialista se levantar para aplaudir António Costa.







A carregar o vídeo ... António Costa emocionado ao ser aplaudido de pé antes da aprovação do OE2024

O primeiro-ministro encontrava-se no Parlamento para votação do Orçamento de Estado para o próximo ano, que acabou por ser aprovado, no que muito provavelmente foi a última reunião plenária antes da exoneração do Governo.Ao som das palmas António Costa, que foi primeiro-ministro nos últimos oito anos, ficou visivelmente emocionado pela atitude da bancada socialista, acabando por chorar.No final da sua intervenção Eurico Brilhante afirma: "Pelo País, pelo PS muito agradeço a António Costa".