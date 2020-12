A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 22 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Nestas presidenciais, Ana Gomes elege Marcelo Rebelo de Sousa como adversário e André Ventura como inimigo. Desvaloriza, aliás, os obstáculos jurídicos e políticos na sua proposta de ilegalização do Chega. E cumprimentaria o presidente do Benfica, que disse que a processava? "Depende de quem fosse", disse numa entrevista à, garantindo que "sou diplomata, estou treinada para falar com o diabo".Sim. Mas, sabe, eu sou como sou. Não sou dissimulada, digo o que penso. Não [quero ser PR] para ser verbo de encher, para estar aí aos beijinhos e abraços. Sei bem, até por ser diplomata, que a função faz as pessoas, não me comportarei como Presidente como me comportava como comentadora de televisão.