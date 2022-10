AML aprovou alargamento de passes gratuitos… mas nada vai mudar

A proposta conjunta do PS, BE, Livre e PAN foi aprovada na Assembleia Municipal, mas não é vinculativa. E o gabinete de Carlos Moedas diz que não tem poderes para mudar os critérios de acesso aos passes gratuitos para estudantes menores de 23 anos.

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira uma proposta para alargar a gratuitidade dos passes para menores de 23, incluindo os que vivem fora do concelho mas estudam na capital, os alunos do ensino profissional e os que estão no secundário mas têm mais de 18 anos. Mas vai ficar tudo na mesma.