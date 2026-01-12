Ventura diz que acordo do Mercosul será "a última pedra na sepultura" da agricultura portuguesa

Candidato presidencial critica Marcelo Rebelo de Sousa por não se ter posicionado junto do Governo.

O candidato presidencial André Ventura afirmou esta segunda-feira que o tratado entre a União Europeia e o Mercosul será "a última pedra na sepultura" da agricultura nacional, criticando Marcelo por não se ter posicionado junto do Governo.



André Ventura critica acordo do Mercosul e defende a agricultura portuguesa TIAGO PETINGA/LUSA

"Há anos que estamos a destruir a agricultura. O acordo do Mercosul [mercado comum na América Latina] é a última pedra na sepultura da agricultura nacional", vincou o também presidente do Chega, que visitou hoje a Adega Cooperativa de Vila Real.

Em declarações aos jornalistas, o candidato presidencial considerou que o Presidente da República tem "uma capacidade de influenciar única", criticando Marcelo Rebelo de Sousa por não se ter posicionado e não ter tido "a palavra certa" sobre aquele acordo junto do Governo.

"Marcelo Rebelo de Sousa [...] nunca disse nada que me recorde sobre o Mercosul e agora temos os agricultores e os produtores europeus mergulhados numa concorrência absolutamente desleal com os agricultores da América do Sul, onde se produz muito mais barato, onde os salários são absolutamente esclavagistas, onde os impostos são muito menos, a competir com agricultores portugueses, espanhóis e italianos que têm que pagar muito mais impostos, têm que pagar taxas de tudo e mais alguma coisa", disse.

Para André Ventura, com este tratado, os agricultores europeus terão de concorrer com empresas e unidades "onde não se paga nada sobre o ambiente, onde não se tem taxas sobre segurança social, onde a produção é muito mais barata".

"Isto vai mandar ainda mais agricultores e produtores para a miséria", disse, considerando que a União Europeia não deveria ter avançado com o tratado, que será assinado no sábado.

Questionado sobre avançar com posições que são mais de líder do Governo do que do Presidente da República, Ventura insistiu que o chefe de Estado "devia ter tido uma palavra aos agricultores durante este processo".

"O Presidente da República não pode ficar em silêncio quando vê agricultores cada vez mais pobres", vincou, afirmando que estará ao lado dos agricultores, caso vença as eleições presidenciais.