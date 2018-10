Dados divulgados pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência referentes ao ano lectivo 2017/2018 revelam uma maior procura por universidades e politécnicos privados.

Dos mais de 122 mil alunos que entraram no ensino universitário durante o ano lectivo de 2017/2018, 18,2% inscreveram-se em universidades e politécnicos do sector privado. Estes dados, que constam do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior — RAIDES 2017 - divulgado pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), representam um aumento de 17,5% em relação ao ano lectivo anterior.

Desde o começo do RAIDES, em 1995/1996, que o sector privado tem vido a diminuir em percentagem – nesse ano lectivo, representou mais de 40% dos alunos. No entanto, o peso das instituições foi diminuindo e, com ele, a procura pela entrada no sector privado do ensino superior. Agora, segundo os dados divulgados, entraram 22.318 novos alunos nas universidades e politécnicos privados durante o ano de 2017/2018.

O mesmo relatório indica que são cada vez menos os alunos que optam por cursos de educação e que as raparigas prevalecer sobre os rapazes entre os universitários – representando 55% dos alunos no ensino superior.

O RIADES fala também que a área de Tecnologias da informação e Comunicação foi a que registou um maior aumento percentual de alunos inscritos, com um crescimento de 9,3% no sector público do ensino e de 19,7% no privado.