O Governo aprovou o aumento de vagas para estudantes internacionais, elevando para 12.700 os lugares disponíveis para estes alunos nas universidades portuguesas.

O número de estudantes estrangeiros no ensino superior português não tem parado de crescer nos últimos anos. Na Universidade de Coimbra e na Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, no ano lectivo de 2011/2012 já tinham 14% e 18% de alunos internacionais do total de alunos inscritos nas licenciaturas, respectivamente.

Face a este cenário e ao aumento da procura, o Governo vai autorizar as instituições de ensino a abrirem mais 2500 vagas para estudantes internacionais no ano lectivo de 2019/2020, confirma o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) ao Público.

Segundo o Estatuto do Estudante Internacional de 2014, as universidades e politécnicos podem destinar até 20% das vagas por ano lectivo de licenciaturas a alunos de outros países , através de um concurso especial. Com a nova medida, o gabinete do ministro Manuel Heitor vai aumentar as vagas até 25% - ou seja, efectivamente, o número de vagas para alunos estrangeiros vai passar de 10.200 para 12.700 em 2019.

Para o presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas, Fontainhas Fernandes, este aumento de vagas é "uma oportunidade para algumas instituições" que têm tido mais sucesso a atrair alunos estrangeiros.

O presidente relembra ainda que é estimado que o país passe de 120 mil jovens com 18 anos para 85 mil no próximo ano, pelo que as universidades vão perder parte da sua fonte principal de recrutamento. A captação de alunos de outros países poderá ser parte da solução para este problema da quebra demográfica.

Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, defende que esta medida era "a única forma" tendo em conta que o número de vagas para estudantes de outros países estava a revelar-se insuficiente.

No país, o valor de alunos estrangeiros tem evoluído constantemente nos últimos anos: no período de 2011/2012, 28.656 estudantes de outros países frequentavam um curso em Portugal. Este ano lectivo, número subiu para 49.70. Actualmente, este tipo de universitários representa um sexto do total de alunos no ensino superior português.

O crescimento é transversal em todas as instituições de ensino superior no país, com excepção da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril que mantém o mesmo número de vagas para alunos internacionais (4%) há quatro anos devido às suas dimensões.

O Instituto Politécnico de Braga é o que se destaca nestes parâmetros, com estudantes estrangeiros que representavam um quarto do total de alunos há alguns anos e cujo valor quadruplicou nos últimos quatro anos. No campo oposto, ficam as universidades dos Açores e de Trás-os-Montes, que são as menos bem-sucedidas a captar estudantes internacionais.