Alunos em Famalicão violam isolamento, agrupamento participa à GNR

O diretor do Agrupamento de Escolas de Pedome, em Famalicão, anunciou hoje que vai comunicar à GNR a violação, por parte de alguns alunos, do isolamento profilático que lhes foi determinado pelo delegado de saúde local.

Em comunicado publicado na página de Facebook do agrupamento, Fernando Santos Lopes acusa as famílias dos alunos em causa de "irresponsabilidade e leviandade".

Segundo o responsável, alguns alunos de turmas em situação de isolamento profilático "têm sido vistos nas ruas das suas localidades a correrem e a brincarem, em violação frontal ao cumprimento do isolamento profilático que lhes foi determinado".

"Perante esta irresponsabilidade e leviandade com que este assunto é tratado pelas famílias, responsáveis pelos alunos nestas condições, seremos forçados em comunicar à Guarda Nacional Republicana a violação do isolamento profilático em causa, para os devidos efeitos e com as consequências inerentes, nos termos da legislação aplicável", refere o comunicado.

Algumas turmas do agrupamento estão em isolamento profilático por causa da pandemia de covid-19, por determinação do delegado de saúde de Vila Nova de Famalicão, abrangendo algumas escolas.

Essa determinação, acrescenta Fernando Santos Lopes, foi comunicada a cada encarregado de educação, através do coordenador de estabelecimento a que pertencem as referidas turmas.

Os alunos dessas turmas estão a ter aulas à distância, pela internet.

O responsável do agrupamento sublinha que o isolamento profilático impõe o confinamento em casa.

