Objetivo passa por ensinar a andar de bicicleta e Governo prevê um investimento de 3 milhões de euros. Além da aposta no ciclismo, estratégia do Desporto Escolar até 2025 promete um reforço da oferta em modalidade olímpicas.

As mais lidas

Alunos do 2.º Ciclo vão ter bicicletas na escola já este ano

O ciclismo vai ser uma aposta do Desporto Escolar, passando a ser alargada ao 2.º ciclo do ensino básico até 2025. O objetivo é ensinar a andar de bicicleta, de forma competitiva ou como meio de transporte sustentável, e prevê um investimento de três milhões de euros na aquisição de bicicletas de diferentes tamanhos, como parte do Plano de Recuperação e Resiliência, indicou o Ministério da Educação ao Jornal de Notícias.



Bicicletas nas escolas

Segundo o jornal, o programa Desporto Escolar sobre Rodas prevê que alunos aprendam a pedalar "em contexto protegido", ou seja dentro de um recinto escolar, mas também na via pública. As bicicletas serão usadas pelos alunos que se inscrevam na modalidade e nas horas de desporto escolar atribuídas pelas escolas. A um mês do arranque das aulas, confederação de professores diz que falta regulamentação.

Além da aposta no ciclismo, a estratégia do Desporto Escolar até 2025 promete um reforço da oferta de modalidades "com foco nas olímpicas e desportos de praia".