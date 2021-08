Costa afasta remodelação no Governo. Só uma secretária de Estado vai sair

Primeiro-ministro quer ver os seus ministros a concentrarem-se “a 200% na execução das suas tarefas”, como a execução do PRR e do plano Portugal 2030. Costa diz confiar "plenamente" na DGS e afasta, para já, a vacinação obrigatória de profissionais de saúde e em lares.

O primeiro-ministro, António Costa, afasta uma remodelação governamental e diz que só tem prevista a saída de uma secretária de Estado, a pedido desta. Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, regressará à carreira diplomática.



António Costa e Eduardo Cabrita Lusa

Em entrevista ao semanário Expresso, Costa explica que "continua a ser totalmente justificável a atual estrutura [do Governo], porque o esforço que vai implicar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, mais o Portugal 2030, mais a execução do programa do Governo, não aconselham a qualquer mudança na estrutura, pelo contrário", dada a necessidade de os ministros se concentrarem na aplicação dos fundos. Assim, o chefe de Governo quer ver os mesmos ministros a concentrarem-se "a 200% na execução das suas tarefas".

Costa defende ainda a Direção-Geral da Saúde, explicando que se reúne todas as segundas-feiras com Graça Freitas e o coordenador da task-force de vacinação, Gouveia e Melo, acrescentando que confia "plenamente" nas competências do regulador de saúde. Na entrevista, o primeiro-ministro descartou, para já, a vacinação obrigatória de profissionais de saúde ou lares e salientou que o certificado digital covid veio para ficar.