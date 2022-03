Alternativas a Melo no CDS? Ilustres pressionados não cedem

Passava das 21:30 no Largo do Caldas, icónica sede do CDS-PP, quando José Maria Duque começava a apresentar a sua moção de estratégia global "Trazer a Democracia Cristã para o Século XXI". "Não apoio nenhum dos candidatos. O candidato que eu gostava não avançou…", brincou o centrista e dirigente da Federação Portuguesa Pela Vida. Entre os cerca de 30 presentes, a gargalhada mais ruidosa da sala pertenceu a Filipe Lobo D’Ávila, o tal "candidato" referido por Duque que acabou por não avançar.