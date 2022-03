Alterações ao programa de Matemática promove pensamento computacional

O programa de Matemática do ensino básico vai voltar a ser modificado, desta vez para incorporar o pensamento computacional que foi apontado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como um dos elementos-chave a integrar nos currículos do século XXI, mas até hoje continua ausente dos programas escolares de muitos países desta organização, incluindo Portugal, avança o jornal Público.







Ministério da Educação defende que chumbar alunos a matemática é ineficaz

As novas Aprendizagens Essenciais que em 2022/2023 começarão por ser aplicadas no 1º, 3.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade, para serem alargadas a todo o ensino básico nos dois anos letivos seguintes incluem estatística e algoritmos.No documento sobre as novas Aprendizagens Essenciais , homologado em Agosto de 2021, refere-se o seguinte: "O pensamento computacional pressupõe o desenvolvimento, de forma integrada, de práticas como a abstracção, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a análise e definição de algoritmos, e o desenvolvimento de hábitos de depuração e otimização dos processos. Estas práticas são imprescindíveis na atividade matemática e dotam os alunos de ferramentas que lhes permitem resolver problemas, em especial relacionados com a programação", cita o diário.O desenvolvimento do pensamento computacional é um dos oito objetivos de aprendizagem comuns a todos os anos do ensino básico (1.º ao 9.º).