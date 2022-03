Barrigas de aluguer ucranianas podem vir a Portugal ter bebés

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recebeu pedidos de ajuda de 15 casais com gravidezes em curso na Ucrânia e prepara "solução excecional" para que recém-nascidos possam sair do país. No total, 15 casais com gestantes a viver naquele país já pediram ajuda ao ministério, avança o Jornal de Notícias, este sábado. A solução pode passar por trazer para Portugal as mulheres grávidas e respetivas famílias, caso assim o desejem.







Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

O ministério liderado por Augusto Santos Silva está a criar uma "solução excecional" para ajudar os casais portugueses que já têm gravidezes de substituição (barrigas de aluguer) iniciadas na Ucrânia. O MNE assumiu que esta operação só é possível em "contexto de guerra".O auxílio pode ser feito de várias formas, dependendo da situação e assumindo sempre que "cada caso é um caso", referiu ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros.