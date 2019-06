"É um projeto marcante" que mostra que "o Alentejo e o Ribatejo estão a dar cartas", afirmou a governante, após a assinatura dos contratos de financiamento da Linha de Apoio à Valorização do Turismo Interior, do Turismo de Portugal.



O projeto, que envolve a criação e requalificação de 39 estações de serviço, tem um prazo de execução de 17 meses e envolve um investimento global de cinco milhões de euros, dos quais cerca de 2,1 milhões de euros são comparticipados pelo Turismo de Portugal.



Nas declarações aos jornalistas, a secretária de Estado referiu que o projeto resultou de "um desafio" lançado por si "há um ano" à ERT do Alentejo e Ribatejo e aos municípios, realçando que será "o primeiro projeto do género no país".



"Identificámos a necessidade de temos oferta de estações de autocaravanas para que possam estacionar em segurança e em condições, sem termos problemas de estacionamento irregular e selvagem", realçou.



Ana Mendes Godinho assinalou que o projeto foi desenvolvido "não de uma forma isolada", mas sim numa "lógica articulada para garantir que tinha uma distribuição pelo território racional e que respondia às necessidades dos próprios autocaravanistas".



O projeto "abre também uma oportunidade enorme" para o Alentejo e o Ribatejo se posicionarem nesta área e se "promover o destino até internacionalmente" para gerar "mais fluxo e procura por parte deste tipo de mercado", disse.



"É um mercado que gosta de viajar ao longo de todo o ano e, essencialmente, na época baixa, compra muito no território e valoriza muito o descobrir o território e não se concentra apenas em alguns sítios. Portanto, ajuda-nos na desconcentração da procura ao longo de todo o território", acrescentou.



A secretaria de Estado considerou também que "não vale a pena só proibir" a circulação de autocaravanas, como já acontece, por exemplo, no centro de Porto Covo, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, ou aumentar a fiscalização dos estacionamento "se não houver uma oferta estruturada".



O presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, indicou que os municípios vão lançar as empreitadas de construção das estações de serviço, indicando que a entidade que lidera vai ficar responsável pela "criação da rede, materiais promocionais e digitalização".



A rede integra os municípios de Alandroal, Almeirim, Almodôvar, Alter do Chão, Alvito, Avis, Beja, Borba, Cartaxo, Castelo de Vide, Coruche, Crato, Ferreira do Alentejo, Gavião, Grândola, Mértola, Monforte, Moura, Mourão, Odemira, Ponte de Sor, Portalegre, Rio Maior, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.



Ainda em Évora, a secretária de Estado do Turismo participou na cerimónia de entrega de certificados "Biosphere" a 38 hotéis do Alentejo e do Ribatejo e na inauguração do projeto de acessibilidades do Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da Universidade de Évora.

