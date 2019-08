No debate instrutório, a procuradora do Ministério Público





manteve a posição de que todos os arguidos devem ser pronunciados (levados a julgamento) nos exatos termos da acusação por si elaborada, considerando que se mantém toda a prova. A procuradora frisou que, tal como refere na acusação, Bruno de Carvalho "sabia o que se ia passar na Academia". Cândida Vilar disse também que Mustafá "foi referido por todos os envolvidos no processo como uma pessoa profundamente violenta".

A decisão instrutória, a cargo do juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca , foi comunicada aos arguidos esta quinta-feira.Todos os arguidos ainda em prisão preventiva vão passar para prisão domiciliária, exceto o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, Mustafá, que vai continuar em prisão preventiva. Já BdC, que estava sujeito à medida de coação de apresentações diárias às autoridades, passa a apresentar-se "quinzenalmente".Cândida Vilar explicou ainda que a acusação refere que os arguidos "não cometeram o crime de terrorismo" e esclareceu: "os senhores cometeram crimes de ofensas, ameaças e sequestro, que são agravados pelo contexto de terrorismo".Já os advogados dos arguidos defenderam a nulidade da acusação do MP, alegando existirem ilegalidades na recolha de provas.No entender da defesa dos arguidos, existiu "uma nítida ausência de controlo dos meios de obtenção de prova" e que, por isso, o juiz Carlos Delca teria de "destruir toda a prova e todo o processo".Aos arguidos que participaram diretamente no ataque à Academia do Sporting, o MP imputou-lhes na acusação a coautoria de crimes de terrorismo, de 40 crimes de ameaça agravada, de 38 crimes de sequestro, de dois crimes de dano com violência, de um crime de detenção de arma proibida agravado e de um de introdução em lugar vedado ao público. O antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, foram acusados pelo MP, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. Mustafá está também acusado de um crime de tráfico de droga.