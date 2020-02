Tiago Neves assumiu, esta quarta-feira, estar "arrependido" pela sua participação na invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, e confirmou ter sido ele a acender uma tocha no exterior da ala do futebol profissional. O jovem está a ser ouvido na 29ª sessão do julgamento ao ataque ao centro de treino dos "leões".

À juíza, confessou que ficou estupefacto e que nunca teve a intenção de agredir ninguém. "Só queria assustá-los e dizer que deviam ter dado mais quando falharam a Liga dos Campeões no jogo com o Marítimo", acrescentou, desvalorizando as mensagens de violência que trocou nos grupos de WhatsApp onde foram combinadas as agressões. Respondeu que "eram mais palhaçada e dito da boca para fora" e, segundo o Record, em tom repreensivo, a juíza disse que não se tratava de uma brincadeira.

O arguido contou ainda que viu o então avançado do clube Bas Dost caído, a levantar-se com a ajuda de um elemento, mas não notou a agressão na cabeça provocada por um cinto. Tiago Neves diz que "depois entrou no balneário onde havia fumo e muita confusão...murros e confusão". Segundo o seu relato, não disse nada mas ouviu ofensas: 'filhos da p*** joguem a bola'.



Tiago Neves pediu desculpas pelo erro ao clube e a todos os envolvidos, reconhecendo que "os jogadores são as vítimas" do ataque.

Na parte da tarde, está agendada a audição por Skype do avançado holandês, atualmente no Eintracht Frankfurt, além da audição das testemunhas de Emanuel Calças.

O processo do ataque à Academia de Alcochete -- onde, em 15 de maio de 2018, jogadores e equipa técnica do Sporting foram agredidos por adeptos ligados à claque 'leonina' Juve Leo - tem 44 arguidos, acusados de coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.