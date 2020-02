Homem morre após esperar seis horas na Urgência do Hospital de Lamego

Um homem de 65 anos morreu nos braços da mulher depois de ter estado seis horas à espera para ser atendido por um médico na Urgência do Hospital de Lamego . A família está revoltada e acusa a unidade de Saúde de negligência médica

O caso aconteceu na segunda-feira. José da Fonseca da Silva Ferreira, que sofria de doença pulmonar e que por isso precisava de uma bomba de oxigénio, sentiu-se indisposto durante a manhã. Pelas 14h00 deslocou-se com a mulher à Urgência do Hospital de Lamego. Foi triado com pulseira amarela, ou seja de caráter urgente, o que implicava ser observado durante a hora seguinte à triagem. Mas tal não aconteceu. O doente esperou seis horas no serviço.

