Os agentes da PSP têm acesso limitado aos equipamentos de proteção individual. Fonte da polícia disse à SÁBADO que, sempre que algum destes materiais é usado, nem que seja só uma máscara, os agentes têm de o reportar. "O que acaba por dissuadir muitos polícias de o fazerem", diz. "A direção não quer que os agentes usem as máscaras porque cria alarme social", denuncia.





Também o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia , Paulo Rodrigues, confirma que as orientações da PSP vão no sentido de racionar ao máximo. "Estamos numa fase em que há pessoas que não respeitam o Estado de Emergência e isso obriga a que a polícia tenha mais contato com a população, como aconteceu recentemente na Póvoa do Varzim", diz Paulo Rodrigues. E, alerta: "Estamos a ficar com menos recursos humanos, porque já há pessoas doentes, e também com menos material."Segundo o Correio da Manhã, neste momento, já há sete polícias infetados e cerca de 250 operacionais de quarentena.Contudo, para a Direção Nacional esse é um problema que não existe, para já. Contatado pela SÁBADO, o porta-voz Nuno Bugalho Carocha confirma a obrigatoriedade de preencher um relatório (sempre que o material é usado), mas justifica que se trata de uma defesa. "Serve para avaliar o risco em que o polícia esteve e perceber se é preciso sinalizá-lo para vigilância médica. Destina-se a evitar fontes de contágio", explica.Já sobre o material confirmou que, recentemente, houve um reforço e foram distribuídos pelas esquadras 25 mil kits de equipamentos de proteção individual. Também disse à SÁBADO que não está previsto que os agentes usem máscara no contacto com o público, só em situações excecionais – "como o transporte ou interação com uma pessoa comprovadamente infetada".Considera ainda que as recomendações de manter uma distância de segurança (de dois metros, preferencialmente) no contato com as pessoas e a higiene das mãos são, para já, suficientes. O que preocupa quem está no terreno. "Agora, para nós, todas as pessoas estão doentes. Temos de presumir que qualquer pessoa está infetada", disse à, há uns dias, o agente principal da PSP António Silva.