"Quando entrei hoje de manhã [na sexta-feira, dia 20] ao serviço, eram 7 horas, não sabia como proceder. Era o graduado de serviço, porque sou agente principal – o comandante da esquadra só chegou às 9h –, e não tinha nenhuma informação para dar aos três colegas das patrulhas. Perguntaram-me: 'Então e agora?' Respondi: 'Vamos fazer o nosso serviço de polícia.'

Ninguém sabe como pode intervir porque, nem o discurso de António Costa, nem as medidas anunciadas, foram concisas. Importunamos as pessoas ou não? Neste momento, haver, ou não haver, Estado de Emergência não muda muita coisa. Não havendo sanções tem de se andar ao sabor das pessoas.



Há uma indefinição para os polícias, mas também para os cidadãos. Mas as forças de segurança não podem viver com ordens vagas. Não pode ser como o Melhoral: não faz bem, nem faz mal. Não pode haver cinzento, tem de ser branco ou preto. Os polícias não sabem trabalhar assim, até porque têm medo de processos disciplinares ou de sanções.



Se eu andar na rua o que é me acontece? Nada. Então, pode andar. Era preciso haver uma ordem concreta. Noutro dia, falei com uns amigos meus que trabalham numa empresa de distribuição de bens essenciais. Ainda antes de ser anunciado o Estado de Emergência, já aquela empresa tinha preparado um documento para dar aos funcionários e atestar que eles podiam andar na rua. Nós, polícias, não temos nada disso.



Nós é que andamos nos carros patrulha a ter contato com pessoas constantemente. Mas estamos proibidos de usar máscaras porque, no entendimento das chefias, cria alarme social. Tenho um colega na Madeira que deu uma máscara a outra polícia para ela ir acompanhar um caso suspeito de Covid. Ameaçaram-no com um processo disciplinar.



Também só nos distribuíram um kit de proteção individual, mas isso só dá para um turno, portanto, basicamente não serve para nada. Existem 22 mil agentes, mas eles só distribuíram 15 mil. O problema é que, agora, para nós, todas as pessoas estão doentes. Por exemplo, uma pessoa que se passe e que a tenhamos de levar para o hospital psiquiátrico, sei lá se está infetada… à partida, tenho de presumir que sim.



Eu também tenho medo

A segurança tem de pecar por excesso e não por defeito. Cada vez que entro em casa, tenho medo. A minha mulher tem uma doença crónica grave e é complicado. Ela não pode mesmo sair, mas eu saio. Cada vez que entro em casa penso que posso contaminar a minha mulher, a minha filha ou o meu neto. Será? Vivo com essa incerteza. Eu posso hoje estar bem e, amanhã, mexer em alguma coisa contaminada na esquadra e sou logo contaminado. E depois?



Os portugueses estão a cumprir, até eu estou a cumprir. Quando cheguei a casa tive de ir a correr comprar jantar. E também tive medo. Ando na rua, não patrulho, mas tenho uma série de elementos à minha tutela e eles andam ao pé de mim. Durante a manhã, e até às 13h, quando acabou o meu turno, não houve nenhuma ocorrência.



Trabalho na Primeira Divisão de Lisboa, é uma zona nobre da capital, e está tudo vazio. Não se vêm pessoas na rua, só passa um ou outro carro e há movimentações só para as coisas essenciais. Uma das dificuldades que tive foi em tomar o pequeno-almoço. O sítio do costume estava fechado, não tinha nada para comer na esquadra e, só às 14h30, é que finalmente consegui almoçar.

Como é amanhã? Não sei. É possível que o diretor nacional envie, entretanto, algum email com normas. Mas os problemas vão manter-se. Hoje soube da situação de um polícia que mora em Leiria, trabalha em Lisboa, e cuja mulher é médica dos Cuidados Intensivos. Ela tem dormido no hospital, não tem horários.



Eles têm dois filhos e os dois pertencem a serviços essenciais. Dos dois, parece-me óbvio que, nestas circunstâncias, ela é mais importante. Logo, ele teria de ter direito a ficar em casa para cuidar dos filhos e receber 66%, como anunciou o Governo. Mas a Polícia disse-lhe que ele e a mulher têm de coordenar os horários. O rapaz teve de meter baixa de assistência à família. Isto é uma vergonha…



São todas estas coisas e agora, também, os nossos receios. Amanhã terei novamente de sair. E, como eu, muitos."