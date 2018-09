Juiz tinha adiado leitura da sentença dos Vistos Gold para Maio de 2019, mas pode vir a ter de o fazer mais cedo, deliberou o Conselho Superior da Magistratura.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) defende que a sentença do processo Vistos Gold deve ser conhecida mais cedo do que Maio de 2019, data definida pelo juiz presidente do colectivo que esteve encarregue do julgamento, Francisco Henriques. À altura, Henriques afirmou que não tinha tempo suficiente para elaborar o acórdão, por lhe ter sido retirada a exclusividade deste caso, situação que foi revogada pelo CSM.



"O senhor juiz adiou a leitura do acórdão no pressuposto de que iria perder a exclusividade. Tendo em conta que lhe foi renovada essa mesma exclusividade, é expectável que o Exmo. Sr. juiz antecipe sensivelmente a leitura do acórdão face ao adiamento anunciado", explicou fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura em declarações ao Diário de Notícias.



O CSM diz que não foi imediatamente concedida a exclusividade ao colectivo de juízes porque esta não foi solicitada. O prazo de exclusividade do caso terminava em Setembro, com a leitura prevista para 21. "O CSM, ao ver-se confrontado com a anómala situação da leitura marcada para maio de 2019, contactou o juiz para saber o que se estava a passar e, percebendo que ele tinha partido do princípio de que não lhe iria ser prorrogada a exclusividade, de imediato a renovou, para que o acórdão possa ser elaborado e lido no mais curto espaço de tempo", justifica o Conselho Superior da Magistratura.



O julgamento, que começou em Fevereiro de 2017, terminou em Abril deste ano, estando desde então os arguidos à espera do desfecho do processo que começou com a detenção de alguns arguidos em Novembro de 2014. Terminado este prazo "passam a ser-lhe distribuídos outros processos", esclareceu fonte oficial do Conselho.



O caso dos Vistos Gold é um processo que envolve ex-altos quadros do Estado, com um total de 21 arguidos (17 pessoas singulares e quatro empresas), entre os quais Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna de Passos Coelho, o ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Manuel Palos, o ex-presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, António Figueiredo, e a ex-secretária-geral do Ministério da Justiça, Maria Antónia Anes. Estes arguidos são acusados da prática dos crimes de corrupção activa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato de uso, abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais.



Miguel Macedo demitiu-se em Novembro de 2014 do cargo de ministro da Administração Interna, tendo-lhe sido imputado pelo MP o alegado favorecimento de um grupo de pessoas que pretendia lucrar de forma ilícita com os Vistos Gold, realizando negócios imobiliários lucrativos com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para Investimento.



O grupo integrava alegadamente Jaime Gomes, António Figueiredo e o empresário chinês Zhu Xiaodong.