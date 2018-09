A tempestade tropical Joyce irá passar a mais de 250 quilómetros a sul do arquipélago e consigo deve trazer chuvas fortes e trovoada. IPMA aconselha precaução.

O furacão Helene passou pelo arquipélago dos Açores este fim-de-semana sem causar grandes estragos. Mas depois de se ter preparado para um fenómeno meteorológico desta magnitude, os Açores preparam-se já para um novo episódio, desta vez com o furacão Joyce.



A tempestade tropical Joyce irá passar a mais de 250 quilómetros a sul do arquipélago. O IMPA prevê a ocorrência de precipitação forte acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O alerta amarelo de precipitação mantém-se para as ilhas de São Miguel e Santa Maria e foi emitido o mesmo aviso mas para trovoada.



A Protecção Civil regional recomenda medidas de autoprotecção, como cuidados na circulação e a manutenção dos sistemas de drenagem, segundo o IPMA.



Uma zona de instabilidade "resultante da interacção entre os ciclones tropicais Helene e Joyce" vai continuar a condicionar o tempo no grupo oriental dos Açores.



A passagem da tempestade tropical Helene deixou todas as ilhas do arquipélago sob avisos amarelo, laranja ou - nos casos das Flores e do Corvo - vermelho (o mais grave), devido às previsões de precipitação forte, vento e agitação marítima, mas passou sem grandes danos em nenhuma das ilhas.