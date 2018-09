Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Quatro grupos estrangeiros querem vender comboios à CP

As espanholas CAF e Talgo, os alemães da Siemens e os canadianos da Bombardier querem entrar no concurso em que a CP vai adquirir 22 comboios para as suas linhas regionais. O negócio é de quase 170 milhões.