No seu último relatório mensal, a OAG indica que o aeroporto Humberto Delgado teve um registo de 45,5% de partidas sem atrasos e 1,6% de cancelamento.

O aeroporto de Lisboa ocupou a 12.ª pior classificação no 'ranking' de pontualidade de 1.193 aeroportos, ao seguir, em Abril, no 1.182 posto, segundo a empresa de estatísticas OAG.



No seu último relatório mensal, a empresa indica que o aeroporto Humberto Delgado teve um registo de 45,5% de partidas sem atrasos e 1,6% de cancelamento. Em termos de operação houve um total de 8.795 voos, colocando a Portela no posto 79, entre 1.200 aeroportos



Com 56,5% de partidas pontuais e 1,5% de cancelamentos, o aeroporto do Porto seguiu na 1.152.ª posição, com 3.767 voos (203.º na lista de operação entre 1.200 aeroportos).



A infraestrutura da Horta ocupava o 1.149.º posto (185 voos), a de Faro a 1.125.ª posição (2.480 voos), Funchal a 1.121ª posição (937 voos), Ponta Delgada a 1.114ª posição (790 voos) e o aeroporto da Terceira 1.016 posto (448 voos).



O mais bem classificado da lista que compara 1.193 infraestruturas é o aeroporto alemão de Saarbruecken, com um registo de 267 voos, e o pior é o da capital da Tunísia, Tunes, com 2.133 voos.



Na análise estatística de 1.194 aeroportos, em Março de 2018, Lisboa tinha ficado no 1.176º lugar de pontualidade (47,7% de partidas sem atrasos e 1,3% de cancelamentos).



Em termos de movimentos, com 8.318 voos, o aeroporto da capital foi a 82.º infraestrutura, entre 1.200, a contabilizar mais ligações.



No terceiro mês do ano, o Porto estava na 1.158.ª posição na pontualidade (53% de partidas sem atrasos e 2,1% de cancelamentos e 3.331 voos).