Aguiar Branco afirma que não vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, disse esta terça-feira, depois de visitar Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de estado foi operado, que não o vai substituir no cargo.



Marcelo Rebelo de Sousa e José Pedro Aguiar-Branco JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

“[Os portugueses] podem ficar descansados que não vão ter o presidente da Assembleia da República como Presidente”, disse José Pedro Aguiar-Branco quando questionado pelos jornalistas sobre se vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa no cargo do topo da hierarquia do Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, indicou a Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, avançou esta terça-feira de manhã a presidente da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ), Maria João Baptista.