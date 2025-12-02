Sábado – Pense por si

Portugal

Aguiar Branco afirma que não vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente

Lusa 15:23
As mais lidas

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, disse esta terça-feira, depois de visitar Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de estado foi operado, que não o vai substituir no cargo.

Marcelo Rebelo de Sousa e José Pedro Aguiar-Branco
Marcelo Rebelo de Sousa e José Pedro Aguiar-Branco JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

“[Os portugueses] podem ficar descansados que não vão ter o presidente da Assembleia da República como Presidente”, disse José Pedro Aguiar-Branco quando questionado pelos jornalistas sobre se vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa no cargo do topo da hierarquia do Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, indicou a Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, avançou esta terça-feira de manhã a presidente da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ), Maria João Baptista.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais Celebridades Marcelo Rebelo de Sousa São João da Terra Nova Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

CR7 e o zepelim

A propósito das tolices que se disseram em torno da visita de Ronaldo a Trump, lembrei-me de uma de muitas letras geniais de Chico Buarque: “Geni e o Zepelim”.

Menu shortcuts

Aguiar Branco afirma que não vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente