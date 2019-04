Só este ano, o Tribunal da Relação de Lisboa foi chamado a pronunciar-se sobre dois casos de testamentos para as amantes. Num deles, foi aceite um casamento 13 dias antes da morte. No segundo, a mulher foi condenada por má-fé



Se só entre familiares as partilhas nem sempre correm da melhor forma, quando, depois da morte de alguém, surge um elemento estranho à família então o caso é mesmo complicado. Ainda por cima se esse alguém for descrito no processo como "amante" do falecido ou, como se diz nos tribunais, uma pessoa que manteve uma "relação de amantismo". Só este ano, o Tribunal da Relação de Lisboa foi chamado a pronunciar-se sobre dois casos de mulheres que foram reclamar a sua parte na herança.



Num dos processos analisados pelo TRL, três filhos do falecido tentaram anular o casamento tardio do pai, que sofria de cancro. O homem, de 72 anos, viria a morrer 13 dias após o matrimónio consumado no quarto do hospital com uma mulher da mesma idade. Esta, segundo o irmão, era já amante durante o tempo em que esteve casado com a mãe dos seus filhos.



Não deixando qualquer testamento nem qualquer último desejo, a agora viúva foi considerada herdeira, assim como os três filhos. No entanto, os filhos alegaram que o pai não estaria "lúcido" durante o ato matrimonial e o irmão do falecido chegou mesmo a afirmar que o matrimónio se trata de uma "golpada" e que "o irmão tinha um sentido de família que não se coadunava com um novo casamento e tinha a convicção que as coisas da família deveriam ficar nesta (onde estavam as empresas agrícolas criadas pelo seu pai) ". O tio dos três queixosos indicou ainda que se o seu irmão quisesse casar "já o teria feito".



Família e amigos referiram que o homem de 72 anos "sempre disse que não se ia casar" e relataram que, a partir da data de 15 de março de 2012, o indivíduo foi encontrado "baralhado", com "pequenas confusões" e um acentuar da "debilitação física e mental".



No entanto, a 23 de março – apenas quatro dias após o casamento – o mesmo homem que "estava debilitado e mais calado" assinou, na residência do Hospital da Luz, em Lisboa, uma carta de nomeação dada pela sua irmã, para que o filho desta – sobrinho do falecido – o representasse no Conselho de Administração das sociedades. E que o fez "com consciência". Por isso, a Relação de Lisboa, em janeiro deste ano, considerou que "a debilidade física inquestionável não se traduz, necessariamente, em debilidade psíquica, em diminuição da capacidade de entendimento". A opinião médica que acompanhava o homem refere a doença de que sofria "não era uma que afetasse a lucidez do doente" e que "este se manteve lúcido até ao fim".



O tribunal indica ainda que não é possível provar que o indivíduo não quisesse mesmo casar com a amante, como os seus familiares referem. A uma médica, este referiu mesmo que "queria oficializar o casamento" e "como estava hospitalizado precisava de um documento a justificar que estava com plena consciência para as decisões que ia tomar".



Os três filhos queixosos apontaram ainda para a ilegalidade do casamento, perguntando se este "é admissível, existente e válido" pois o seu pai "não participou na redação da procuração do casamento" e "não assistiu à assinatura das procurações ou da declaração para casamento". Em resposta, o Tribunal da Relação alega que "não faltou a declaração de vontade" do pai falecido, feita pelo procurador responsável. Por isso, não foi provado que o indivíduo "não tenha tido consciência" da procuração do casamento.



A pensão de 1700 euros

Um mês depois deste acórdão, surgiu um novo processo na Relação de Lisboa relacionado com partilhas. Desta vez, uma mulher alegou que o falecido outorgou testamento a seu favor, no qual instituiu que lhe fosse paga uma pensão vitalícia de 1700 euros, pedindo ainda o pagamento de 25 mil euros a título de pensões vencidas.



Os filhos contrapuseram, considerando que o testamento deveria ser considerado nulo, já que o pai nunca viveu em união de facto com a autora da ação, tendo esta sido apenas sua "amante, uma vez que até ao óbito de sua esposa o testador sempre viveu com esta".

Ponderados os factos em causa, os juízes desembargadores Manuel Rodrigues e Ana Paula Carvalho, decidiram: em 2012, data da morte do homem, este tinha 72 anos. A autora da ação, por sua vez, tinha 44. Foi dado como provado que "desde data não concretamente apurada do início de 2012" o homem e a mulher "mantiveram um relacionamento amoroso", ao mesmo tempo que o homem partilhava a casa de família com a sua esposa.



"A disposição testamentária na qual se instituiu uma pensão vitalícia no montante de 1700 euros a favor de pessoa, com quem o testador, pessoa idosa e doente, 40 anos mais velho, manteve uma breve relação adúltera, elaborado meses após o início desta relação, mantendo no entanto o testador a vivência com a sua esposa e família, sem qualquer projeto de vida com a beneficiária do testamento, nem vivência comum, tem de se considerar como usurária, constituindo um benefício manifestamente excessivo e um encargo injustificado para a herança", concluíram os desembargadores, condenando ainda a autora da ação por litigância de má fé, já que alegou ter vivido em união de facto com o falecido, mas em julgamento ficou demonstrado o contrário.