A família vai avançar com queixa-crime contra atuação da polícia nos festejos do título. Jovem foi atingido com bala de borracha disparada pela PSP.

Adepto do Sporting atingido por bala de borracha no olho em risco de cegar

Um adepto do Sporting foi atingido com balas de borracha disparadas pela polícia durante os festejos do título. Foi atendido no Hospital Santa Maria e diz que está em risco de ficar com a visão permanentemente afetada.







Bruno Colaço/Cofina

