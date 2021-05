Constitucional vacinou todos os funcionários e juízes em abril, mas nega favorecimento

No fim de janeiro, o Tribunal Constitucional enviou uma lista com quatro pessoas prioritárias para a vacina. Mas em abril todos os funcionários e juízes do tribunal estavam já vacinados.

Foi no final de janeiro, no dia 26, que o Tribunal Constitucional enviou a lista de pessoas que eram prioritárias para a vacinação contra a Covid-19. A lista enviada para o gabinete do primeiro-ministro pela instituição no topo da hierarquia dos tribunais tinha apenas quatro pessoas, confirma o próprio TC: o presidente (na altura ainda era Manuel da Costa Andrade), o vice-presidente, o chefe de gabinete e o secretário de Justiça. Logo em fevereiro, contudo, todos os funcionários do TC receberam um email interno com um inquérito sobre a sua saúde e idade. A partir de março os funcionários começaram a ser chamados e até ao final do mês passado estavam todos vacinados, independentemente da idade e condições de saúde, apurou a SÁBADO. Em meados de Abril, a título de comparação, só metade da população acima dos 80 anos tinha a vacinação completa contra a Covid.