Madeira alarga horário de fecho de bares e restaurantes para as 23h

O horário de encerramento dos bares e restaurantes na Madeira vai ser alargado para as 23:00, a partir de sexta-feira, e o recolher obrigatório passará a vigorar entre as 00:00 e as 05:00, indicou hoje o presidente do Governo Regional.







Lusa

"É isso que vamos deliberar na quinta-feira, para entrar em vigor às 00:00 de sexta-feira", afirmou Miguel Albuquerque, em declarações à margem de uma visita à Clínica Arriaga (medicina dentária), no Funchal.Na Região Autónoma da Madeira, os restaurantes e bares podem estar abertos até às 22:00 com uma lotação até 50%, com cinco pessoas por mesa, e nos bares não é permitido "beber ao balcão ou de pé".O recolher obrigatório vigora, atualmente, entre as 23:00 e as 05:00, incluindo aos fins de semana."Sexta-feira o novo horário já está em vigor", declarou o líder do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, sublinhando que está em curso uma política de abertura gradual e alargamento das restrições.E reforçou: "Isso não implica que não seja imperativo e fundamental cumprir as regras de distanciamento, cumprir as normas emanadas da Direção Regional de Saúde".De acordo com os dados mais recentes da autoridade regional de saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 240 casos ativos de covid-19, num total de 9.263 confirmados desde o início da pandemia, e 71 mortos associados à doença.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.009 pessoas dos 842.381 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.