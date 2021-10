Covid-19. "Linhas vermelhas" revelam atraso das notificações

No dia em que Portugal regista o maior número de novos casos do último mês, com 930 novos casos esta sexta-feira, o relatório das "linhas vermelhas" hoje divulgado dá conta de que o R(t) já está acima de 1 e que a maioria das regiões do país têm uma "tendência crescente" de infeções por covid-19. O que preocupa mais é o isolamento de casos suspeitos: está abaixo do limite de 90% de casos notificados sem atraso.



"Observou-se um valor de R(t) superior a 1 na maioria das regiões, com exceção do Alentejo e Algarve, indicando uma tendência crescente da incidência de infeção por SARS-CoV-2", refere o documento, que dá conta de que o R(t), que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus, aumentou em quatro das cinco regiões de Portugal Continental na última semana.



Segundo o Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Centro é a região com maior índice de transmissibilidade (subiu de 1,05 para 1,11), seguido de Lisboa e Vale do Tejo, que subiu de 1,02 para 1,03. Segue-se o Norte, que chegou a um R de 1,00. Algarve (com 0,95) e Alentejo (0,8) estão abaixo do limite.