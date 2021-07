Ações de Vieira na Benfica SAD já valem mais do que caução a pagar no caso Cartão Vermelho

As ações que Luís Filipe Vieira detém da Benfica SAD já valem mais do que o valor da caução que tem de pagar no caso Cartão Vermelho: como cada título fechou esta sexta-feira com a cotação de 4,14 euros, as 753 615 ações da Benfica SAD detidas por Vieira valem mais de 3,1 milhões de euros. Vieira tem de prestar uma caução de três milhões de euros. José António dos Santos, arguido no mesmo inquérito, prestou esta sexta-feira a caução de dois milhões de euros, através de um depósito autónomo no processo-crime.







