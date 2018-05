Um acidente na Via do Infante, em Loulé (Algarve), envolvendo um autocarro de passageiros e uma betoneira, provocou vários feridos e obrigou ao corte da via no sentido Loulé-Faro, informou a Protecção Civil.De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para a colisão foi dado pelas 07:54 e, cerca das 8h45, duas vítimas estavam encarceradas no interior do autocarro, que transportava 15 pessoas.A colisão na Via do Infante (A22) ocorreu antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro.Pelas 8h50 estavam no local do acidente 51 operacionais apoiados por 20 veículos.Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Loulé, Albufeira, Olhão, São Brás de Arportel e São Bartolomeu de Messines, dos voluntários (Cruz Lusa) e sapadores de Faro, da EuroScut, GNR, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.