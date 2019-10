Abstenção deverá quebrar novo recorde, revelam projeções das TV's

As projeções das televisões acerca da abstenção nestas eleições legislativas apontam para um recorde. Se em 2015, nas legislativas, o recorde tinha sido atingido com 44%, neste ato eleitoral pode chegar aos 51,5%, de acordo com a projeção mais pessimista, a da SIC.





A CMTV indica que a abstenção pode situar-se entre os 44 e os 48%.A RTP estima uma abstenção entre os 44% e os 49%.A TVI dá a abstenção entre os 43,4% e 47,5%.A SIC aponta para a abstenção entre os 47,5 e os 51,5%.As assembleias de voto em Portugal Continental e na Madeira encerraram hoje às 19:00, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horária.Para estas eleições estavam recenseados 10.811.436 eleitores, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro.Concorreram a estas legislativas, das quais sairá a constituição da Assembleia da República na XIV legislatura e de onde sairá o novo Governo, 21 forças políticas, quatro delas novas. Há apenas uma coligação, a Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta PCP e PEV e independentes.Os partidos políticos que foram a votos são: PSD, PS, BE, CDS-PP, CDU, PAN, Aliança, Chega, Iniciativa Liberal, PNR, PDR, PCTP-MRPP, PPM, PTP, Livre, RIR, MPT, PURP, Nós, Cidadãos!, MAS, JPP.Os círculos com o boletim de voto mais longo foram os de Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Europa, com 21 candidaturas -- e Aveiro, Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo, Viseu, Madeira e Fora da Europa, com 20 listas.Em Évora, Faro, Guarda e Santarém candidataram-se 19 forças políticas, enquanto em Bragança, Castelo Branco e Portalegre serão 18 as opções à disposição dos eleitores.Os círculos por onde se candidataram menos forças políticas são Beja, Vila Real e Açores, com 17 listas, ainda assim um número igual ao recorde de candidaturas em legislativas desde 1976, que tinha sido registado em 2011.Os eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro escolheram os 230 lugares de deputados da Assembleia da República para a próxima legislatura, a começar este mês.O círculo eleitoral de Lisboa é aquele onde são eleitos mais deputados, 48, seguindo-se o Porto, que elege 40, mais um por cada relativamente a 2015.É a seguinte a distribuição dos deputados pelos 22 círculos: 16 por Aveiro, três por Beja, 19 por Braga, três por Bragança, quatro por Castelo Branco, nove por Coimbra, três por Évora, nove por Faro, três pela Guarda, 10 por Leiria, 48 por Lisboa, dois por Portalegre, 40 pelo Porto, nove por Santarém, 18 por Setúbal, seis por Viana do Castelo, cinco por Vila Real, oito por Viseu, cinco pelos Açores, seis pela Madeira, dois pela Europa e dois por Fora da Europa, num total de 230 deputados.