O Governo abriu concurso para mais 25 Vigilantes da Natureza , que vão trabalhar em 14 zonas do continente, segundo um aviso publicado em Diário da República.O aviso, com um prazo de 10 dias, foi publicado ao final do dia de segunda-feira e decorre de um despacho do presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.Segundo o aviso, os futuros Vigilantes da Natureza vão atuar em Arzila, Castelo Branco (três); Manteigas, Seia (dois) e São Jacinto, Aveiro, no âmbito da Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas do Centro.Na área da Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, será colocado um vigilante em Sintra e outro na Costa da Caparica.Na área do Alentejo serão colocados seis vigilantes, um em Mértola, outro em Ponte de Sor e quatro em Santo André e, na área do Algarve, em Odemira vão ser colocados dois vigilantes, em Lagos outros dois, em Olhão quatro e em Castro Marim um.Os Vigilantes da Natureza "asseguram, nas respetivas áreas de atuação do serviço, funções de vigilância, fiscalização e monitorização relativas ao ambiente e recursos naturais, nomeadamente no âmbito do domínio hídrico, do património natural e da conservação da natureza", refere o aviso.Atualmente são cerca de 200 os postos de Vigilante da Natureza, metade deles criados na atual legislatura.