O caderno de encargos dos independentes para as autárquicas

Rui Moreira deu o pontapé de partida no reavivar de uma discussão que, na verdade, já vem do ano passado, quando a Assembleia da República aprovou as propostas de alteração do PSD à lei eleitoral que os movimentos independentes consideram tornar quase impossível as candidaturas autárquicas fora dos partidos. O presidente da Câmara do Porto – que já tinha acusado o PSD de fazer "uma lei à medida da birra de Rio" contra si – afirmou que só via uma solução para ultrapassar os constrangimentos legais: criar um partido político.



A Associação Nacional dos Movimentos Independentes (AMAI) juntou-se às críticas do autarca independente e, na quarta-feira, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, anunciou na Circulatura do Quadrado, na TVI24, que "o PS vai apresentar uma alteração para corrigir uma situação que é penalizadora da vida democrática".



Para já, Rui Rio não fechou a porta à ideia de mudar uma lei que nasceu de propostas do seu partido há menos de um ano. "Tenho de entender quais são as críticas em causa e ver, se essas críticas forem justas então acho que se deve olhar para isso. Se as críticas não forem justas, então não", disse o líder social-democrata, na quinta-feira, em entrevista ao Observador.