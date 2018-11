A única despesa que aumenta na Educação é com pessoal, diz PSD

"As únicas rubricas que aumentam neste Orçamento, face ao de 2015, são as despesas com pessoal", diz Margarida Mano, que nota que o gabinete do ministro da Educação gasta agora mais 16% do que em 2015, quando a Ciência e Ensino Superior faziam parte do ministério.