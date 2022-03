A "tristeza" de Marcelo e o elogio à coragem. A reação de Marcelo e Francisca Van Dunem à morte de Fábio Guerra

Ministra da Administração Interna mostrou-se ainda confiante de que as autoridades competentes tudo farão "no sentido do rápido esclarecimento dos factos". Agente da PSP, de 26 anos, morreu depois de ter sido agredido no sábado de madrugada, junto a uma discoteca, quando tentava parar uma rixa.