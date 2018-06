O que têm em comum os professores e os agentes e funcionários policiais? Pelo menos 10 anos de carreira congelada e perspectivas pouco optimistas de recuperar num futuro próximo os seus anos de "bloqueio" e progressão de carreira. Professores, funcionários judiciais, guardas prisionais, PSP e GNR estiveram esta quinta-feira em protesto em São Bento, à porta da residência oficial do primeiro-ministro.Querem ser ouvidos por António Costa -que está ausente em visita aos EUA - para reivindicar que os quase 10 anos em que tiveram as carreiras congeladas contem para o tempo de serviço.

Como têm uma carreira especial, os professores não costumam ter outros funcionários públicos a associarem-se aos seus protestos. Ter docentes a protestar ao lado de polícias não é normal. Mas essa foi uma estratégia dos sindicatos para evitar que, à semelhança do que aconteceu noutros governos, os docentes ficassem isolados.

Presente no protesto desta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, afirmou à Lusa que os representantes dos vários sectores vão "com certeza continuar a conversar", sem descartar a hipótese de outras acções conjuntas. "Tomaremos as posições convenientes e adequadas, mas isso depois de conversarmos entre nós todos", disse o sindicalista.

Os médicos não estiveram na concentração em São Bento, mas a FNAM já tinha feito questão de prestar solidariedade com os professores logo após o romper das negociações com o ministro Tiago Barbosa Ribeiro, enviando um comunicado que foi partilhado no site da FENPROF.

A contagem do tempo de serviço, a par dos protestos pelas carreiras e pela contratação de mais profissionais na Saúde - como aquele que ainda aconteceu esta quinta-feira em frente ao Hospital da Guarda - faz parte da agenda reivindicativa da Função Pública.

Porém, as manifestações que estão a ser preparadas mobilizam também os privados, porque o pacote de alterações às leis do Trabalho acertado na concertação social conta com a oposição da CGTP e afecta os trabalhadores do sector privado.

O próximo protesto na agenda da central sindical que não assinou o acordo - que levou a assinatura da UGT e dos patrões - acontece precisamente no dia em que as alterações ao Código do Trabalho serão discutidas no Parlamento, a 6 de Julho.

A CGTP vai manifestar-se à porta da Assembleia da República, enquanto no hemiciclo o BE e o PCP vão votar contra as iniciativas do Governo.

"Exortamos todos os trabalhadores e a população em geral a contestar e rejeitas as matérias gravosas da proposta de Lei que o Governo, o patronato e a direita pretendem impor contra os trabalhadores, o povo e o desenvolvimento económico e social do país", disse à Lusa Arménio Carlos.

O aviso é claro: "este é o momento de intensificar as acções de luta em todos os sectores de actividade". E a união é a palavra de ordem na estrutura sindical. "Vamos unir forças, juntar vontades", vincou Arménio Carlos.

A greve docência

Os que professores reivindicam é teoricamente simples: que o Ministério da Educação reponha os 9 anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço das carreiras dos docentes que estão congelados desde 2005. De forma geral, os anos de congelamento foram desde 2005 a 2007 e de 2011 e 2017. Foi no governo de José Sócrates que se decretou a não-contagem do tempo de serviço até 2007 (com normalização do caso em 2008, 2009 e 2010). A mesma medida foi retomado pelo seu sucessor, Pedro Passos Coelhos, que ditou o novo congelamento através de sucessivas Leis de Orçamento de Estado.

Este braço-de-ferro com o Governo resultou em paralisações e ameaças de novas: já na semana passada houve uma convocada pelo recém-formado Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.), na qual docentes de 100 escolas distintas fizeram greve às reuniões de conselhos de turma – o que impede os alunos de receberem as notas e de terminarem o ano lectivo presente.

Na próxima semana, estão marcadas novas greves solicitadas pela Federação Nacional de Professores (FENPROF) e a Federação Nacional da Educação (FNE), e outras entre 18 e 29 de Junho (embora não prejudiquem os exames nacionais). Mais ainda, as federações prometem avançar com novas greves no início do próximo ano lectivo se o Governo não repuser, com retroactivos, todos os anos de serviço que os docentes tiveram congelados.

orçamento 2018

O descontentamento das forças policiais

Tal como os professores, também os polícias, guardas e funcionários da polícia, militares da GNR, queixam-se da passividade dos ministros e exigem que os anos de congelamento de carreira sejam integralmente contados.

Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) afirmou que "o principal motivo destes protestos é o governo e a Assembleia da República terem aprovado uma lei do Orçamento de Estado para 2018 e não a estarem a cumprir no seu todo", em declarações ao i.

"No que diz respeito às progressões das carreiras, houve o descongelamento das carreiras em vários sectores, só não está a acontecer com polícias e militares", sublinhou.

Orçamento + greve

Professores na linha da frente; autoridades, militares, juízes e enfermeiros atrás

Pode dizer-se que a questão do congelamento de carreira abrange praticamente toda a função pública. Além dos professores, que têm sido os combatentes da linha da frente nas discussões com o Governo, outros profissionais juntaram-se ao apelo de Mário Nogueira. O presidente da Fenprof pediu que outros profissionais descontentes se juntassem à luta dos professores e estes aceitaram o apelo: os polícias, guardas e funcionários da polícia, militares da GNR, juízes e enfermeiros queixam-se da revisão salarial do descongelamento das carreiras e na recompensa integral dos anos de serviço congelados. Não há uma plataforma ou sindicato uno concreto, mas as exigências são semelhantes.

Outro ponto que estes sindicatos estão de acordo é com a não cedência em relação aos anos de congelamento no que diz respeito aos cortes aplicados aos salários.

Segundo o Executivo, o reembolso total para os professores nos termos que estes defendem custaria 600 milhões de euros ao Estado. Para as restantes carreiras especiais, o valor anual rondaria os 400 milhões.

Com as discussões a progredir, resta saber se a inusitada união dos profissionais destas carreiras especiais conseguirá chegar a um acordo com o Governo ou não.