A operação para matar os 3 grandes

A ação começou a 1 de junho de 1943 com um espião alemão sentado num banco de madeira do Aeroporto da Portela, em Lisboa. Naquele tempo, os aeroportos não eram como agora, e ir ver os aviões era um programa quase familiar. Mas o espião não estava a lazer, até porque pouco passava das 6h da manhã. Como se sabe, Lisboa nesse tempo era uma placa giratória de refugiados judeus e teatro de operações de espiões dos dois lados da guerra. Sentado, o espião observava a pista do aeroporto. Há dias, desde que chegara de Berlim, que só fazia isso. Provavelmente havia também espiões dos Aliados a fazer o mesmo.



O alemão estava especialmente interessado no voo das 7h30 da British Overseas Airways Corporation (BOAC) com destino a Whitchurch, em Inglaterra. Os voos da BOAC para o outro lado da Mancha eram uma das rotas de fuga dos judeus, mas o espião estava interessado num peixe graúdo: o próprio Winston Churchill. Os alemães tinham recebido informações no Norte de África de que o primeiro-ministro inglês, depois de reuniões militares em Argel e Tunes, ia sair de Gibraltar para Inglaterra com escala em Lisboa. Viajaria num voo comercial, como já fizera meses antes a partir das Bermudas.



Sem uma ideia concreta de quando é que isso aconteceria, restava ao espião o habitual: ficar à espera horas e dias seguidos. O plano era simples: se avistasse Churchill a entrar a bordo de um avião na pista da Portela, telefonava imediatamente para a embaixada e o avião seria depois abatido por caças-bombardeiros alemães em pleno voo. E foi exatamente isso que aconteceu.