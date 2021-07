Operação Entebbe: como Israel libertou reféns judeus no Uganda

No domingo, 27 de junho de 1976, o voo 139 da Air France deixou o Aeroporto de Ben Gurion, em Israel, fez escala em Atenas e descolou em direção ao seu destino final, Paris, com 248 passageiros a bordo. Benny Davidson, hoje com 58 anos, um orador motivacional, ia com os pais, Sara e Uzi, e o irmão mais velho, Ron. A viagem – da cidade luz seguiriam para Nova Iorque – era a sua prenda de barmiztvá. A maioridade no judaísmo, 13 anos, revelar-se-ia oportuna; a passagem de infância para a idade de homem ser-lhe-ia colocada à sua frente de forma bruta e inesperada. A boa disposição da família, que ia sentada na parte traseira do avião, não tardou a ser interrompida pelas piores razões. Sara percebeu que algo estava errado; uma hospedeira correu em direção à cabine. Ouviu um grito e viu o seu rosto ficar neve. Benny lembra-se a frase que a mãe escolheu dizer: "Fomos sequestrados". Naquela época, sequestros não faltavam; traduzia a tática favorita desde o fim dos anos 1960.



Esta prática simbolizava a maneira soberana para adquirir publicidade para o que, à época, representava a causa emergente da independência palestiniana. O marido de Sara, recorda Benny, riu dessa hipótese: "Tu e as tuas ideias". Está tudo bem." Um minuto depois, não estava, não. Cerca das 12.35, apenas oito minutos após a descolagem, terroristas – dois alemães da Células Revolucionárias da Alemanha e dois palestinianos, membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina- sequestraram o avião. Os quatro subiram no avião na capital da Grécia, onde a segurança do aeroporto não existia, se levarmos a palavra segurança a sério. Os detetores de metal não funcionavam e aos pseudos peritos em Raio X faltavam-lhes atenção e cursos.



Por conhecerem tais fragilidades, Brigitte Kuhlmann e Wilfried Böse, Jayel al-Arja e Fayez Abdul-Rahim al-Jaber, recém desembarcados do voo 763 da Singapore Airlines, proveniente do Bahrein às 6h17, entraram na sala de trânsito do aeroporto de Atenas e dirigiram-se ao check-in do voo 139 da companhia aérea francesa. Os passageiros passaram a ser reféns. Os sequestradores começaram a recolher passaportes e outros documentos. O pai de Benny, que pertencia à força àerea israelita teve que ser tão rápido como a velocidade da luz: " O seu cartão de identidade do exército teria que ser destruído. O meu pai rasgou-o, rapidamente, em pedaços pequenos e meteu na boca algumas dessas partes e deu-nos, outras, para que metêssemos também na nossa boca. O que sobrou pusemos dentro de uma lata de coca- cola que tínhamos recebido aquando a saída de Telavive".