A Mota, os queijos e a consultora: o Jorge Coelho dos negócios

Jorge Coelho não poupou na argumentação quando convidou Anabela Fraga para ser diretora de produção da queijaria que ele decidira montar. "Disse-me que o seu sonho era fazer uma queijaria, falou-me do avô e dos pais e sugeriu que só avançaria se tivesse a garantia de que teria um produto de excelência", contou a engenheira alimentar à SÁBADO em 2017, pouco depois da abertura da queijaria Vale da Estrela. Coelho aceitou as condições da sua futura directora de produção, das salariais à construção de uma unidade fabril moderna. Quando o primeiro queijo foi produzido não estava na fábrica – enviaram-lhe um vídeo do momento e ele ligou de volta, emocionado.

Jorge Coelho, que morreu ontem vítima de ataque cardíaco, teve a carreira de político – e a outra. Nos negócios fez-se primeiro como gestor - depois foi empresário no seu projecto mais pessoal, a queijaria. "Depois de ter passado a vida inteira a trabalhar para outros, decidi avançar com um projecto em nome próprio e construí uma fábrica de queijos em Mangualde", contou então à SÁBADO. O seu pai e avô, que o trataram como um pequeno príncipe, fizeram a vida num negócio de compra e venda de queijos – para o descendente este era um projecto especial. "Há aqui um profundo investimento emocional. Ainda pensei noutras áreas, mas a carga afectiva que esta me oferece acabou por ser decisiva", explicou.

A queijaria vingaria comercialmente e venceria, em 2019, uma medalha num dos mais importantes concursos internacionais de queijo. Nessa altura, a vida do Jorge Coelho gestor e empresário dividia-se em três tabuleiros: a Vale da Estrela; o Conselho Estratégico da construtora que liderara anos antes, a Mota-Engil; e a sua consultora de negócios, com escritório numa das torres das Amoreiras.