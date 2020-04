Costa trava Pedro Nuno Santos na TAP

Um apoio do Estado à TAP terá como consequência o reforço da posição pública na empresa? Para Pedro Nuno Santos, a resposta é um sim sem hesitações. Mas para António Costa não é bem assim.

"Salvo para quem tem dotes divinatórios não é possível antever o que vai acontecer", afirmou o primeiro-ministro em entrevista à RTP, sem querer entrar em grandes pormenores sobre o futuro da empresa e defendendo que essa discussão não deve ser feita na praça pública.

Costa deixou em aberto a possibilidade de o Estado reforçar a posição na TAP, mas foi bem mais cauteloso do que o seu ministro das Infraestruturas tinha sido um dia antes na Assembleia da República.

Os jornalistas lembraram que Pedro Nuno Santos tinha dito no Parlamento que "se é o povo a pagar, tem de ser o povo a mandar", mas António Costa não quis sequer comentar essas declarações.

António Costa lembrou que que aviação "está em terra em todo o mundo" e que nestas circunstâncias "nenhuma companhia área sobrevive sem apoio do Estado", mas recusou entrar em detalhes ou avançar as consequências desse apoio.

"Não há um problema da TAP, há um problema da aviação", vincou o primeiro-ministro.

"Qualquer intervenção do Estado na TAP implicará que o Estado acompanhe todas as decisões que são tomadas com impacto na vida da empresa", tinha afirmado o ministro da tutela.

"A música agora é outra na TAP", chegou a dizer Pedro Nuno Santos, para gata que o Estado pretende vir a ter um papel na comissão executiva, que atualmente integra apenas elementos ligados ao acionista privado Atlantic Gateway.

"Estamos interessados que parceiros nos acompanhem na intervenção na empresa. Se não acompanharem, o Estado não deixará cair a empresa. Mas isso terá consequências na relação societária", tinha dito o ministro numa afirmação que agora António Costa não quis secundar.