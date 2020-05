António Costa diz que o apoio para os pais com filhos menores de 12 anos vai manter-se até ao final do ano letivo, para que um dos progenitores possa estar de licença enquanto não há aulas no ensino básico. Mas não há a possibilidade de aumentar o valor pago ou de alterar as regras para que esta licença possa ser usada quando o outro pai está em teletrabalho.

"Percebemos que isso [ter as escolas fechadas] é um problema grave para as famílias. Foi por isso que foi criada esta medida nova", declarou o primeiro-ministro em entrevista à RTP.

Fora de questão fica a hipótese de aumentar o valor pago. "Nós tínhamos zero, criámos esta nova medida", vincou Costa, garantindo que não há margem para mais.

"Se pudéssemos ir aos 100% teríamos muito gosto", disse, sublinhando que o país terá "de gerir os recursos", tendo em conta que não será previsível ter uma vacina dentro de menos de um ano e meio.

"Vamos ter novos surtos e temos de ter ainda músculo para resistir", defendeu.

António Costa reconheceu, contudo, que não será fácil para muitas famílias perder uma fatia tão grande de rendimentos, assumindo que talvez por isso "num universo de 750 mil família só 170 mil recorreram à medida" de apoio à menores de 12 anos.