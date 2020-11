A matemática duvidosa por detrás das restrições nos concelhos

A lista de concelhos de risco para a Covid-19 criada pelo Governo vai ser reavaliada na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, avançou o primeiro-ministro na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros. Até lá, concelhos ficarão regidos por medidas tendo em conta casos que podem ter registado quase um mês antes.

Durante esta semana, a Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha uma nota nos boletins da Covid-19 indicando que a lista de concelhos seria atualizada na semana que termina este domingo e que começou a 2 de novembro. Tal não aconteceu e a próxima atualização de concelhos acontecerá só 10 dias depois. A última vez que o boletim mencionou os casos em concelhos foi a 26 de outubro, há quase duas semanas.

A lista de concelhos em risco foi anunciada pelo Governo a 31 de outubro e teve por base os casos por concelho no período entre 16 e 29 de outubro, indicou ao Negócios fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro. Isto quer dizer que concelhos vão ser considerados de risco até quase um mês após terem registados os casos que os colocam em risco - podem ter registado casos de Covid-19 a 16 de outubro e continuarão a ser de risco até 12 de novembro.

E, segundo os últimos dados da DGS por concelho, entre 12 e 26 de outubro, apenas 46 dos 121 municípios afetados pelas restrições estão acima dos critérios apresentados pelo Governo, de 240 casos por 100 mil habitantes. Nestes dados não estão, no entanto, incluidos todos os casos em concelhos, apenas as notificações no sistema SINAVE - não incluindo as notificações laboratoriais.





Nos dados de 26 de outubro apenas estavam incluídos 98 mil casos, numa altura em que Portugal já tinha confirmado mais de 121 mil infetados. Isto quer dizer que 22.820 casos não estavam incluídos na lista de concelhos, com alguns a poderem pertencer aos 14 concelhos com menos de três casos registados e que não surgem por razões de confidencialidade.

Entre os concelhos com maior incidência estavam Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, que conheceram as restrições mais de uma semana antes, a 22 de outubro. Durante essas duas semanas, os dez concelhos com maior incidência da Covid-19 foram, além destes três, Vizela, Mogadouro, Belmonte, Borba, Porto, Vila Flor e Beja - Mogadouro, Borba e Vila Flor registaram menos de 30 casos na última semana. E Vizela apresentava-se acima de Felgueiras, concelho afetado pelas medidas antes de outros.

Nos 46 concelhos em risco muito elevado estão também concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, como Lisboa, Sintra, Amadora, Cascais, Loures e Odivelas, assim como cidades populosas como Matosinhos e Guimarães.

Depois, entre os concelhos com risco elevado e 120 a 239 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nessas semanas de outubro estão 71 concelhos. Somando a estes os 46 concelhos em risco muito elevado, mesmo assim são apenas 117 concelhos considerados de risco.



Na lista de Costa dos 121 concelhos estão acrescentados os concelhos de Moita, Montijo, Barreiro e Alcochete, Sobral de Monte Agraço e Viana do Castelo, que segundo o primeiro-ministro não estão abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes. Mas Viana do Castelo e Moita estão incluídos na lista de risco elevado, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, ao contrário de Montijo, Barreiro, Alcochete e Sobral de Monte Agraço.





Contando só os casos da última semana de atualizações, entre 19 e 26 de outubro, apenas 18 cumpriram este critério dos 240 casos por 100 mil habitantes. Mas o município de Alfândega da Fé, por exemplo, apenas precisou de registar 11 casos para ser dos que tem maior incidência, enquanto Lisboa registou quase mil e fica de fora contando os casos só desta semana.

E, por exemplo, Fornos de Algodres apresentava um valor de apenas 88 casos por 100 mil habitantes e surge na lista de 121 concelhos com restrições. Isto apesar de nenhum dos municípios com que faz fronteira superar, a 26 de outubro, o limiar dos 240.

Na conferência de imprensa, Costa admitiu que poderão existir medidas diferenciadas em função da evolução epidemiológica nos diversos municípios que estão na "lista vermelha".

"Tem se verificado ao longo destes 15 dias uma evolução muito diferenciada na evolução epidemiológica no conjunto destes 121 concelhos. E, por isso, pode vir a justificar-se que na próxima quinta-feira adotemos já medidas diferenciadas para os diferentes concelhos", disse.

O "caso mais grave", avançou Costa, é o de Paços de Ferreira, que apresenta agora uma "taxa de incidência de mais de quatro mil casos acumulados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias", mas sem especificar a que datas se referia. Da última vez que a DGS reportou dados de concelhos, a 26 de outubro, Paços de Ferreira apresentava 1.951 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

Para que Paços de Ferreira tivesse tal taxa de incidência, teria de registar 2.270 casos nas últimas duas semanas. Isto quando, da última atualização, o concelho registava menos de dois mil desde o início da pandemia.

No Corvo bastam dois casos de Covid-19 para o concelho ser de risco

Os critérios definidos pelo Governo fazem também com que seja relativamente fácil a um concelho pequeno ultrapassar os 240 novos casos por 100 mil habitantes e ser considerado de risco.

Mais de um terço do total de 308 concelhos em Portugal apenas precisa de 20 ou menos casos em duas semanas para ultrapassar o limite e na ilha do Corvo são necessários apenas dois infetados para o município ser considerado de risco muito elevado.

Barrancos, por exemplo, ainda não registou três casos de Covid-19 e, por isso, não aparecia na lista de concelhos nos boletins da DGS. Mas, se confirmar quatro casos em duas semanas, passa a ser considerado de risco muito elevado. O mesmo acontece com Laje das Flores, nos Açores.

Ao todo, são 32 os concelhos em que bastam 10 casos para superar o limite de 240 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

Do lado contrário, Lisboa pode ter 1.200 casos e não ser considerado de risco muito elevado.



Existem neste momento 14 concelhos que não apareceram ainda no boletim da DGS, por terem menos de três casos de Covid-19: Alvito, Barrancos, Castelo de Vide, Fronteira e Monforte no Alentejo, Castanheira de Pera, Penalva do Castelo e Penedono no Centro de Portugal e Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Santa Cruz das Flores, Vila do Porto e Vila Franca do Campo nos Açores.



Todos os municípios de Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Algarve e Madeira já têm mais de três casos confirmados.