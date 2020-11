Base de dados da DGS tem demasiados erros para ser credível, dizem investigadores

Um grupo de 12 investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto publicou um artigo numa revista científica em que apontam várias falhas graves aos dados que constam do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e que foram disponibilizados à comunidade científica para que possam ser feitos estudos. "Na realidade as falhas, são as que existem em todos os outros sistemas da saúde em Portugal e, diria até, a nível da Europa. No geral, nos sistemas de informação em saúde acaba por se completar a informação com um telefonema, à boa maneira portuguesa. Isso costuma acontecer para um surto pequenino, o problema é que estamos a falar de uma pandemia e torna-se impossível completar os dados com um telefonema, quando há milhares de casos novos por dia", começa por explica Cristina Costa Santos, uma das autoras do artigo publicado no Journal of Epidemiology and Community Health , e divulgado pela TSF.Ao longo do artigo, os cientistas do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) descrevem uma série de erros que constam da base de dados e que colocam em risco a qualidade das investigações científicas que possam ser feitas com base nestas informações. A base de dados fornecida pela Direção Geral da Saúde (DGS) à comunidade científica, indica por exemplo, um doente com 134 anos, três homens e uma mulher de 97 anos que foram reportados como grávidos ou data de diagnóstico como sendo 50 de maio de 2020. É com base nestas informações que os cientistas devem fazer estudos sobre prevalência da doença, média de duração da infeção ou que doenças pré-existentes são mais propensas a causas formas mais graves de Covid-19.Os dados foram disponibilizados a 27 de abril, depois de ter sido feito um pedido por parte dos cientistas para terem acesso. Dizem respeito às notificações dos médicos e dos laboratórios no SINAVE. Em conferência de imprensa na segunda-feira, Graça Freitas justificou que esta era uma base de dados "de vigilância epidemiológica" e que cumpria esse fim e não o da "investigação científica". Logo, sendo dados de vigilância "há uns que vêm bem e outros menos bem preenchidos", reconheceu a diretora-geral da Saúde. "A grande prioridade é detetar doentes, tratar doentes, isolar contatos e assumir a pandemia. Sabemos que num contexto de pandemia em que há muitos casos, é importante ter contactos com a academia e mantemos uma excelente relação com os cientistas, que têm uma função muito importante a ver as bases de dados, quais são os parâmetros que têm menos informação recolhida", acrescentou. Mais, Graça Freitas defendeu que "a própria universidade pode introduzir correções, pedir mais informação. A vigilância epidemiológica é importante para termos noção dos números e para tomar medidas e tem servido para isso". Quanto à academia, disse ainda, "eles podem pedir correções e continuaremos a trabalhar em conjunto com eles."Só que a academia, como a equipa de Cristina Costa Santos tem pedido desde março à DGS que os deixe fazer uma base de dados que possa fazer as duas coisas: boa vigilância epidemiológica e boa recolha de dados. "A diretora-geral da Saúde diz que têm trabalho com a academia, mas não sei com que cientistas de dados têm colaborado. Já nos oferecemos desde março e não tivemos resposta."A verdade é que os dados como estão não podem ser usados, sublinha esta equipa do Porto. "Já existem alguns artigos com esses dados que sobrevalorizam as comorbilidades para a maior probabilidade de morte e complicações graves, e nós mandámos carta ao editor desses artigos a alertar para a qualidade dos dados. A urgência de produzir investigação não pode sobrepor-se a ter dados de qualidade", alerta a investigadora do CINTESIS.Ter dados de qualidade numa pandemia sobre a qual se conhece quase nada do vírus é fundamental, sublinha. "Para se poder tomar decisões, como por exemplo em relação à gestão da pandemia." Daí que a equipa acredite que a solução é envolver os ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, juntamente com os académicos para "fazer melhor o que a DGS, naturalmente, não pode, por não ser a sua vocação".Melhorar a qualidade dos dados implicava apenas "usar os sistemas que já temos, otimizados, não só para que os dados epidemiológicos fossem usados para vigilância mas também para a investigação. Isso significa simplificar os procedimentos de entrada dos dados, ter sistemas de vigilância dos dados, que é feita de forma automática por sistemas informáticos, e uma interoperabilidade entre bases de dados", exemplifica Cristina Costa Santos.Entre as falhas detetadas pela equipa do CENTESIS estão desde casos bizarros até inconsistências nos dados. A primeira base data de abril e a segunda é uma atualização aos números feita a 4 de agosto.De abril para agosto há 4.075 casos que desapareceram. Além de números de mortos e de casos diários que não correspondem ao que é revelado diariamente no boletim pela DGS. Outra diferença encontrada no estudo feito é que mais de metade dos casos tinham "doenças pré-existentes" diferentes das reportadas no relatório anterior.A registar ainda três homens grávidos e uma mulher de 97 anos que também foi registada como estando grávida. Um homem que tinha 134 anos e vários casos reportados a 50 de maio de 2020.Outro exemplo, é a data de recuperação. Apesar da base de dados cobrir quatro meses, havia apenas três datas de recuperação. Três de abril foi a data de recuperação para 6.772 doentes, 25 de maio registou mais 1.032 doentes recuperados e a 26 de maio foram registados mais 242.Estas falhas provam, segundo os cientistas da Universidade do Porto, que a base de dados que tem sido disponibilizada pela DGS aos investigadores, não são afinal fiáveis e não podem ser usados para tirar conclusões científicas credíveis.