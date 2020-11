Coimbra: Ministra da Saúde desilude a concelhia do PS

A Comissão Concelhia de Coimbra do PS considerou, hoje, que a ministra Marta Temido "desiludiu, de forma drástica", os socialistas conimbricenses ao anunciar a localização de nova maternidade ao arrepio da preferência da Câmara Municipal.

A ministra da Saúde revelou, quinta-feira (05), a escolha do polígono dos antigos HUC (Hospitais da Universidade) em detrimento do Hospital dos Covões.

Os dirigentes partidários Carlos Cidade e Hernâni Caniço, em nota a que a SÁBADO teve acesso, lamentam que Marta Temido tenha ignorado órgãos autárquicos e a Comissão Política Concelhia de Coimbra (CPCC) do PS apesar de ter sido eleita deputada ao Parlamento "com o esforço, empenho e dedicação dos militantes e simpatizantes" locais do partido.

A agravar a desconsideração sentida pela CPCC do Partido Socialista avulta o facto de a governante haver feito o anúncio em resposta a interpelações de deputados do PSD.

"De não menos importância, foi ignorada pela [ministra da Saúde] a posição do presidente da Câmara de Coimbra (e líder da Associação Municipal dos Municípios Portugueses), autarca que, em múltiplas intervenções públicas, defendeu a imperiosidade da construção da maternidade no polígono do Hospital dos Covões e fica(rá) em difícil situação de credibilidade (…) perante a população (…)".

Para a CPCC do PS, "não há razões técnicas nem políticas que impliquem a construção da futura maternidade em Celas, excepto se pretenderem destruir o Hospital Geral (Covões), pois só outras razões (e não demonstradas, nem confessáveis) podem levar a uma opção totalmente irracional".

Neste contexto, os dirigentes partidários Cidade e Caniço apelam a Marta Temido que "pondere e decida, em definitivo, pela construção da nova maternidade no polígono do Hospital dos Covões para assim defender a segurança e o interesse das pessoas, a credibilidade das instituições e o sucesso da governação socialista".